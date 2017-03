Paris remporte une victoire inutile

Le PSG s'est maintenu dans la course à la première place de sa poule de Ligue des champions en s'imposant en Pologne à Plock, 29 à 25, dimanche lors de l'avant-dernière journée. Mais cette victoire ne devrait pas lui permettre de doubler in extremis Barcelone pour la première place de son groupe. Le Barça a arraché le match nul chez les Allemands de Kiel, 27 à 27, et conserve un point d'avance en tête. Un succès contre Plock à domicile l'enverra directement en quarts de finale, même si Paris domine Kiel à Coubertin.



Sauf coup de tonnerre, le PSG, assuré de terminer au pire deuxième, devra donc en passer par un play-offs à 12, sorte de faux huitième de finale, et son adversaire sera très probablement Nantes, large vainqueur (31-25) de son barrage à La Rioja en Espagne. Montpellier, qui s'est imposé en Ukraine contre Zaporojie (34-36), a également de grandes chances d'y participer.