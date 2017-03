Paris fait le travail

Le PSG s'est maintenu dans la course à la première place de sa poule de Ligue des champions en s'imposant en Pologne à Plock, 29 à 25, dimanche lors de l'avant-dernière journée.



Les Parisiens se sont rassurés avec ce match maîtrisé. Il y a quinze jours, ils avaient été éliminés de la Coupe de France par Montpellier et mercredi encore ils avaient eu le plus grand mal à gagner à Créteil (29-28), un mal classé du championnat de France.



Les Parisiens finiront la phase de poule par un match à domicile contre Kiel dimanche prochain. La première place les enverrait directement en quarts de finale, sans passer par les play-offs à 12.