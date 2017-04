Montpellier élimine le champion d'Europe

Montpellier a réussi l'exploit d'éliminer le tenant du titre, les Polonais de Kielce, en huitième de finale de la Ligue des champions, pour rejoindre le Paris SG. C'est la première fois que le hand français a deux représentants à une marche du Final Four.

Le MHB a éliminé Kielce en gagnant le match retour 28 à 26 à l'extérieur, après avoir creusé l'écart à l'aller (33-28). Cette qualification pour les quarts de finale, la septième de son histoire (en 19 participations) mais la première depuis 2011, marque le retour sous les projecteurs de l'ancien grand dominateur du handball français, vainqueur de la Ligue des champions en 2003.



Quatorze fois champion de France, l'équipe de l'entraîneur historique Patrice Canayer a vu passer une ribambelle de grands noms des Bleus, voire les a formés comme Nikola Karabatic, et n'a longtemps laissé que des miettes aux autres. Mais depuis cinq ans (son dernier titre date de 2012), elle vivait dans l'ombre du Paris SG et de ses moyens financiers inégalables. Troisième de la D1, elle doit même lutter avec Nantes, voire Saint-Raphaël, pour la place de premier outsider. Cette saison, les Montpelliérains ont dû passer par les poules basses de la Ligue des champions pour atteindre la phase finale. Ils l'ont fait avec panache. Leur succès en Pologne était leur onzième d'affilée au niveau européen.



Le club languedocien affrontera un club hongrois, comme le PSG en quart de finale. Ce sera Veszprem, le finaliste de l'an passé, pour Montpellier, et Szeged pour les Parisiens, victorieux de Nantes la veille (35-27).



Quarts de finale

Szeged (HUN) - Paris SG (FRA)

Kiel (GER) - FC Barcelone (ESP)

Veszprem (HUN) - Montpellier (FRA)

Flensbourg (GER) - Vardar Skopje (MCD)