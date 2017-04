Le PSG qualifié pour le Final Four

Le PSG s'est qualifié pour la Final Four de la Ligue des champions de handball malgré le match nul concédé face à Szeged samedi soir (30-30). A l'aller, les Parisiens l'avaient emporté en Hongrie avec trois buts d'avance (27-30).

Après la victoire parisienne à l'extérieur à l'aller, on s'attendait à une promenade de santé, mais il n'en a rien été. Le Paris SG a été mené pendant l'essentiel de la rencontre et était même virtuellement éliminé à vingt minutes de la fin quand les Magyars menaient de quatre buts (21-25). Nikola Karabatic et Thierry Omeyer ont sonné la révolte au bon moment pour éviter un échec.



Les Parisiens connaîtront leur adversaire en demi-finale mardi. Il s'agira de Barcelone, du Vardar Skopje ou de Montpellier. Le MHB doit remonter dimanche devant son public un retard de trois buts (26-23) face aux Hongrois de Vesprem.