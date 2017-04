Le Paris SG élimine Nantes

Il ne pouvait en rester qu'un. Le Paris SG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant Nantes 35 à 27 en huitième de finale retour. Les deux équipes avaient fait match nul 26-26 à l'aller.

Le PSG a été chahuté en début de match par des Nantais décidés à jouer leur chance, mais l'écart n'a jamais dépassé deux buts (9-11). Les Parisiens ont alors fait la différence lors d'un 5-0 grâce au bras gauche de Nedim Remili (10 buts au total) et aux arrêts de Thierry Omeyer (8 en première période). Menant 14-11, les champions de France ont toujours fait la course en tête à partir de là. Ils se sont progressivement détachés en seconde période.



Les Parisiens affronteront les Danois de Bjerringbro-Silkeborg ou les Hongrois de Szeged pour tenter de se qualifier pour le Final Four pour la deuxième fois d'affilée. Ils avaient pris la troisième place l'an passé.



Dimanche, Montpellier tentera de rejoindre le PSG en quarts de finale à Kielce. Le MHB a pris cinq buts d'avane à l'aller sur les champions d'Europe en titre.