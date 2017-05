Györ sacré, Amandine Leynaud et Alexandra Lacrabère battues

Les Françaises Amandine Leynaud et Alexandra Lacrabère ont été battues en finale de la Ligue des Champions de handball avec le Vardar Skopje par Györ, 31 à 30, dimanche à Budapest. Le club hongrois a eu recours à la prolongation pour remporter son troisième titre européen en cinq ans après 2013 et 2014.



Leynaud, gardienne de l'équipe de France vice-championne olympique à Rio, disputait son quatrième Final Four d'affilée. Elle avait terminé les trois premiers sur la troisième marche du podium. Lacrabère a rejoint le club macédonien cet été. Elle a marqué 6 buts (sur 8 tirs) en finale.



Györ compte dans ses rangs quelques unes des meilleures joueuses du monde, la Norvégienne Nora Mörk (6 buts en finale), la Néerlandaise Nicke Groot (6) et la Hongroise Anita Görbicz, meilleure buteuse du match (7 buts).