Les frères Karabatic contestent le jugement

Nikola Karabatic et son frère Luka se pourvoiront en cassation vendredi dans l'affaire des paris d'un match présumé truqué en 2012, a annoncé l'un de leurs avocats, Me Jean-Marc Darrigade.



Mercredi, la Cour d'appel de Montpellier avait alourdi la peine des deux frères, en les condamnant à 2 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. "Nous allons inscrire le pourvoi demain pour Nikola et Luka et pour leurs compagnes" Géraldine Pillet et Jennifer Priez, toutes deux condamnées à 10.000 euros d'amende, a précisé Me Darrigade.