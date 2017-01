Handball - Résultats

Les Bleus confirment

Après sa victoire d'un but vendredi (29-28), l'équipe de France retrouvait la Slovénie dimanche 8 janvier, son dernier match de préparation avec le début du Championnat du monde (11-29 janvier). Elle remporte ce deuxième round 33-26 dans une rencontre jouée à guichets fermés.

Dès l'entrée des joueurs, le ton était donné par les 8.750 spectateurs présents à l'Arena. Pour ce deuxième et dernier match préparatoire, les entraineurs, Didier Dinart et Guillaume Gille, avaient choisi de reconduire les 18 joueurs présents sur la feuille de match à Toulouse. Sous les regards de Cyril Dumoulin, Benoit Kounkoud et Dika Mem, les Bleus ont parfaitement abordé la rencontre en déroulant leur jeu avec aisance et concentration. Menés de 4 buts à la mi-temps, les Slovènes ont développé de belles séquences de jeu sans toutefois pouvoir revenir au score.