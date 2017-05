Handball - News

Le match d'ouverture avancé





Les mascottes du Championnat d'Europe féminin de handball 2018 (29 novembre-16 décembre 2018), le premier organisé en France, étaient de retour ce week-end à l'AccorHotels Aréna dans le cadre des finales de la Coupe de France de handball. L'occasion pour les organisateurs de faire une double annonce. Premièrement, l'ouverture de la billetterie aura lieu le 27 septembre. Secundo, le match d'ouverture est avancé au 29 novembre 2018, et non plus le 30 comme prévu initialement. Dérogeant à son calendrier habituel, l'EHF a accepté d'avancer le 1er match de l'équipe de France au jeudi 29 novembre à Nancy.





Les sites d'accueil

• Brest (Brest Arena) : Tour préliminaire

• Montbéliard (L'Axone) : Tour préliminaire

• Nancy (Palais des sports Jean Weille) : Tour préliminaire et Tour principal

• Nantes (Parc des expositions - Hall XXL) : Tour préliminaire et Tour principal

• Paris (AccorHotels Arena) : Phase finale