Karabatic, Dinart et Krumbholz nominés

La Fédération internationale a dévoilé hier les candidats au titre de meilleur joueur et meilleur coach de l'année 2016. Nikola Karabatic (lauréat en 2007 et 2014) en fait partie.



Chez les techniciens, Didier Dinart (catégorie hommes) et Olivier Krumbholz (catégorie femmes) figurent aussi parmi les cinq nominés.