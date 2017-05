Handball - News

Guillaume Gille appelle à voter contre le FN

Guillaume Gille, le co-entraîneur de l’équipe de France de handball, s’est exprimé sur l'élection présidentielle. Il demande aux gens d’aller voter contre Marine Le Pen.

"Moi vis-à-vis de cela j'ai un discours un peu différent, oui on est des sportifs mais on est aussi dans un moment compliqué, un peu passionné où nous tous avons à faire un choix. Et dans ce choix je ne peux pas me retrouver dans le projet et la candidature du FN,"a expliqué Guillaume Gille devant la presse.



Avant de poursuivre,"Quand on est sportif et qu'on prône des valeurs de solidarité, de respect de la différence, du faire ensemble, forcément quand je vois ce qui se passe et que je perçois les échanges qu'il peut y avoir concernant ce second tour, évidemment que j'espère que le maximum de gens se déplaceront pour voter. Parce que pour moi il y a une candidate qui fait peur, qui prône la haine et le clivage entre les gens. En tout cas pour ma part je suis pour le faire ensemble et pour faire que notre société évolue de manière positive."