Philippe Gardent prolonge avec Toulouse

Philippe Gardent, le manager général du Fenix Handball a prolongé son contrat de trois ans avec le club toulousain auquel il est désormais lié jusqu'en 2021, a annoncé le club vendredi. "C'est avec une grande joie que je viens de prolonger mon contrat. Je remercie le club pour la confiance qu'il m'accorde. Ces trois années supplémentaires nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", a déclaré l'ex-Barjot (53 ans) et ancien entraîneur du PSG, à qui il restait un an de contrat. "L'objectif est d'installer durablement le Fenix dans le haut du tableau et nous sommes persuadés que l'expérience et le savoir-faire de Philippe nous permettront d'atteindre ces objectifs", a pour sa part commenté Philippe Dallard, le président du club.



Actuel sixième du championnat, le Fenix de Toulouse n'est qu'à un point de la 5e place qualificative pour une Coupe d'Europe à deux journées de la fin de la saison.