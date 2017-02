Mollgaard prolonge au PSG

Le danois Henri Mollgaard a prolongé d'un an son contrat avec le club parisien, soit jusqu'en juin 2018 pour ce joueur très utilisé par le duo d'entraineurs Serdarusic/Olsson.

Le champion olympique a décidé de prolonger d'un an son aventure avec le PSG handball. A 31 ans, il va donc disputer une troisième saison avec le club de la capitale. Après la signature de sa prolongation de contrat, il a déclaré sur le site officiel du club : "C'est un immense plaisir et une grande fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Après une première saison et demie passée ici, je souhaitais prolonger cette aventure humaine et sportive exceptionnelle. J'espère pouvoir gagner de nouveaux titres avec cette équipe, aussi bien au niveau national qu'international."



Le directeur général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc a lui aussi tenu à saluer cette bonne nouvelle pour le club parisien et pour l'arrière gauche danois : "Henrik Mollgaard est un joueur exceptionnel qui a beaucoup apporté au Club depuis son arrivée. Nous sommes très fiers de le prolonger."





Henrik Mollgaard prolonge jusqu'en 2018 par ParisSaintGermainHandball



NICOLAS PELLETIER