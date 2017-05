Les frères Karabatic prolongent au PSG

Nikola et Luka Karabatic ont prolongé leur contrat avec le PSG Handball pour trois saisons supplémentaires jusqu'en 2022. Nikola Karabatic, 33 ans, et son frère Luka, 29 ans, étaient arrivés dans le club de la capitale lors de l'été 2015, en provenance respectivement de Barcelone et d'Aix-en-Provence. Avec le PSG, le demi-centre et le pivot de l'équipe de France ont notamment remporté pour la deuxième année consécutive le Championnat de France cette saison, deux journées avant la fin.



Ils tenteront de décrocher la Ligue des Champions lors du Final Four le week-end prochain à Cologne (Allemagne), après avoir perdu en demi-finale l'an passé.