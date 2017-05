Le titre tend les bras au PSG

Le Paris Saint-Germain handball s'est extirpé du piège tendu par Saint-Raphaël (32-29) et s'est rapproché un peu plus d'un troisième titre de champion de France consécutif, dimanche lors de la 23e journée. Trois points séparent le club de la capitale de son dauphin nantais, dont le succès samedi à Chambéry (34-32) aurait pu relancer le suspense à trois journées de la fin. Mais il aurait fallu pour cela que les Varois ne perdent pas dans leur salle. Deux victoires suffisent désormais à Nikola Karabatic et ses partenaires, contre Saran mercredi puis à Aix le 26 mai, pour conserver leur couronne, peut-être moins si Nantes, dont le programme s'annonce copieux, commet un faux-pas d'ici là. Le "H" a rendez-vous avec Montpellier (3e) jeudi, puis Saint-Raphaël (4e) la semaine suivante. Thierry Anti et ses hommes devront tout gagner et espérer au moins un nul du leader pour jouer une "finale" à Paris le 8 juin, lors de l'ultime journée. Un scénario improbable.



Le club de Saint-Raphaël a, lui, perdu gros puisqu'il est désormais à deux points de la troisième place, détenue par Montpellier, qui a battu Aix samedi (36-32). Une place cruciale pour tenter de se qualifier pour la Ligue des champions.