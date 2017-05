Le PSG conserve encore son titre

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France de handball pour la troisième année consécutive, après la défaite de son rival Nantes jeudi à domicile contre Montpellier (30-33) lors de la 24e journée.

Les Nantais, deuxièmes avec cinq points de retard sur les tenants du titre, ne peuvent plus inquiéter le PSG Handball alors qu'il ne reste plus que deux journées de compétition.



Le club de la capitale, couronné pour la quatrième fois en cinq ans (2013, 2015, 2016, 2017), décroche son troisième titre cette saison après le Trophée des champions et la Coupe de la Ligue, remportés aux dépens de... Nantes en finale. C'est le 11e trophée de l'histoire du club, avec les trois Coupes de France (2007 en version Paris Handball, 2014, 2015) et les deux autres succès au Trophée des champions (2014, 2015).



Les Parisiens disputeront le Final Four de la Ligue des champions, les 3 et 4 juin, à Cologne, en Allemagne.