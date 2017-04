Le PSG remporte sa première Coupe de la Ligue

Le PSG Handball a remporté la Coupe de la Ligue de handball messieurs pour la première fois de son histoire en battant Nantes 31-27, samedi en finale, disputée à Reims.

C'était l'unique trophée qui manquait à son palmarès. Le PSG Handball l'a conquis en battant Nantes 31 à 27 (mi-temps: 16-16) à l'issue d'une rencontre qu'il a globalement bien maîtrisée, samedi à Reims. La quatrième finale aura donc été la bonne pour le PSG, qui avait buté trois fois sur la dernière marche (2005, 2006, 2016) face à Montpellier, le grand absent du Final Four cette saison (10 victoires et 2 finales en 16 éditions).



Comme souvent, Paris a pu compter sur une grosse performance de Nedim Remili (8 buts à 73% de réussite) et Nikola Karabatic (7 buts à 70% d'efficacité), élu meilleur joueur de la finale, tandis que le gardien remplaçant slovène Gorazd Skof a éteint les vélléités nantaises en seconde période (42% d'arrêts).