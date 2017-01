Russie - France en direct

Après le victoire contre la Norvège, les handballeurs français veulent poursuivre leur sans-faute et assurer la première place du groupe par un succès face à la Russie, ce soir à Nantes.







Les Bleus ont inscrit 31 buts lors de leurs trois premiers matches contre le Brésil (31-16), le Japon (31-19) et la Norvège (31-28). A deux journées de la fin de la phase de poules, ils sont déjà assurés de voir les huitièmes de finale grâce au succès de la Russie contre la Pologne (24-20) lundi soir. Mais l'objectif est surtout de finir premier. Lors des huitièmes de finale, cela leur permettait d'affronter le quatrième du groupe B (Islande, Macédoine ou Tunisie) et d'éviter très certainement la Slovénie. Pour les quarts, ce serait le troisième du groupe C ou le deuxième de la poule D, donc potentiellement la Hongrie, le Bélarus ou la Suède. Avec une deuxième place, les Bleus pourraient en revanche recroiser la route du Danemark, qui les a dépossédés de leur titre olympique en finale à Rio en août, dès les quarts de finale. L'enjeu est donc réel contre la Russie.