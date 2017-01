Record : France–Islande à guichets fermés !

Le stade Pierre-Mauroy de Lille Métropole a fait le plein pour le huitième de finale du Championnat du monde masculin entre l'équipe de France et l'Islande. Les 28.000 places de l'enceinte nordiste en configuration handball ont trouvé preneurs pour ce premier match couperet des Experts.



Deux records sont battus : celui du plus grand nombre de spectateurs pour un match de handball en France et celui de la plus grande affluence pour une rencontre de Championnat du monde de handball.