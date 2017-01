Place à la phase finale

Les huitièmes de finale du Championnat du monde de handball débutent dès samedi, avec dès Norvège-Macédoine à Albertville (16h), suivi à 18h de France-Islande à Lille Métropole, et de Brésil-Espagne à Montpellier et Russie-Slovénie à Paris (20h45).

La phase de poules du Championnat du monde s'est achevée vendredi avec les trois derniers matchs des groupes C et D. Place désormais aux huitièmes de finale samedi et dimanche, ainsi qu'à la Coupe du Président à Brest (21-23 janvier).



Les quatre favoris du tournoi, la France, le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, ont réalisé un sans-faute lors de cette phase de poules en gagnant leurs cinq matchs. Les outsiders tiennent également leur rang, avec les deuxièmes places de la Croatie, de la Slovénie, de la Suède et de la Norvège. En revanche, la Pologne, demi-finaliste des Jeux Olympiques de Rio, n'a terminé que cinquième et jouera la Coupe du Président en compagnie du Japon, la Tunisie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Chili, l'Argentine et Bahreïn.



Le public répond présent

Au total, plus de 300.000 spectateurs auront assisté aux 60 matchs de la première phase sur les quatre sites de compétition.