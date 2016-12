Onesta ne veut que le titre

"Il est bien évident que pour nous, le seul objectif que l'on ait c'est de le gagner", a indiqué Claude Onesta, désormais manager général de l'équipe de France avant le Championnat du monde à domicile (11-29 janvier). "Quand un Mondial est organisé en France, comment pourrait-on expliquer aux gens qu'on n'a pas l'ambition de le gagner alors qu'on va gagner des Mondiaux chez les autres ?", a-t-il ajouté. "Mais on sait aussi que gagner relève de l'exploit à chaque fois et que nos adversaires sont suffisamment valeureux pour pouvoir nous faire échouer", a souligné Onesta, qui a remporté 8 titres avec les Bleus (2 tournois olympiques en 2008 et 2012, 3 Mondiaux en 2009, 2011 et 2015 et 3 championnats d'Europe en 2006, 2010 et 2014).