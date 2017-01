Les Experts, le tube du début d'année

Diffusée dimanche après-midi en clair sur TF1, la finale du Championnat du monde de handball entre la France et la Norvège (33-26) a rassemblé 8,67 millions de téléspectateurs.

La finale a réuni en moyenne 8,67 millions de téléspectateurs pour 43,6 % de part d'audience, plaçant TF1 largement en tête à l'audimat avec 45% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans et 66% de part de marchés sur les 15/24 ans et 51% sur les 25/49 ans. En fin de rencontre, le pic d'audience a atteint 12,3 millions de téléspectateurs. Une performance, même si les Bleus n'ont pas battu leur record, établi lors du précédent Championnat du monde. La finale du Mondial 2015, France-Qatar, déjà diffusée sur TF1, avait alors rassemblé 9,1 millions de téléspectateurs (43,3 % de PdA). Après la rencontre, le magazine programmé dans la foulée avec la remise de la coupe était encore regardé par 8,2 millions de téléspectateurs (35 % de PdA).



Sur l'ensemble de la compétition, les trois rencontres diffusées par TF1 ont placé le handball sur une nouvelle planète. Jeudi dernier, 6,86 millions de téléspectateurs ont suivi la demi-finale, programmée en prime-time. Ils étaient 781.000 à regarder le même match sur beIN Sports. Un score record pour du handball sur beIN Sports : 44.000 de plus que pour le quart de finale face à la Suède. Le même match a été regardé par 4,7 millions de téléspectateurs sur TF1. Jamais la chaîne n'avait programmé aussi tôt une rencontre de handball.