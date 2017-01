Les Bleus écrasent le Brésil en ouverture

L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée du Brésil (31-16), lors de son premier match du Mondial 2017, mercredi à l'AccorHotels Arena de Paris.





La rencontre France-Brésil donne le coup d'envoi mercredi à Paris du Championnat du monde de handball 2017 où la bande de Nikola Karabatic espère marcher sur les traces des "Costauds", sacrés à domicile il y a seize ans. Nation la plus titrée du handball masculin (10 trophées majeurs), la France chasse une sixième couronne mondiale après 1995, 2001, 2009, 2011 et 2015.



C'est la troisième fois que le Mondial messieurs a lieu dans l'Hexagone. La "première" avait réuni 100.000 spectateurs en 1970, la deuxième environ 200.000 en 2001. Pour cette 25e édition du Championnat du Monde, 500.000 personnes sont attendues dans les huit salles de la compétition (Lille, Paris, Nantes, Montpellier, Metz, Rouen, Albertville, Brest).



Les Bleus entament leur quête face à la sélection du Brésil, dont la plupart des joueurs évoluent en Europe en club. Une mise en bouche sans grand danger pour l'équipe de France.





EDF - MONDIAL 2017 : "SO IT BEGINS" por ff-handball