Journal du Mondial : l'Espagne au rendez-vous

Bousculés pendant quarante minutes, les handballeurs espagnols ont finalement trouvé la faille contre une valeureuse mais limitée sélection islandaise (27-21), réussissant ainsi leurs débuts lors du Mondial-2017, jeudi à Metz.

Une défaite aurait fait désordre pour la Roja, l'une des grandes nations du handball, qui veut à tout prix faire oublier une année 2016 décevante marquée par une défaite humiliante en finale de l'Euro (17-24 contre l'Allemagne) et surtout une absence aux JO pour la première fois en quarante ans.



Pour la première place du groupe B, l'Espagne devra sans doute lutter avec la Slovénie qui n'a fait qu'une bouchée de la modeste sélection angolaise (42-25). A la mi-temps, l'issue du match était déjà certaine (22-13) et le sélectionneur Veselin Vujovic a pu largement faire tourner son effectif.



Dans le même groupe, la Macédoine a aussi soigné ses débuts, grâce à une excellente prestation de son tireur d'élite, Kiril Lazarov. Le meilleur marqueur de l'histoire sur une édition du Mondial (92 en 2009 en Croatie) en a empilé 12 contre la Tunisie (34-30). En face, les efforts d'Oussama Boughanmi (9 buts) et d'Issam Tej (7 buts) n'auront pas suffi.



Dans la poule A à Nantes, celle de la France, tenante du titre, la Norvège s'est imposée au forceps face à la Pologne (22-20) qui, malgré ses nombreux absents (retraite de Szmal, Bielecki et Lijewski notamment) lui a tenu la dragée haute. Il aurait fallu moins de pertes de balle (17 contre 9) pour toutefois espérer mieux.



La Russie, quant à elle, a signé une victoire d'ampleur contre les Japonais (39-29) qui espèrent avant tout gagner en expérience dans cette compétition.