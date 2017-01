Japon - France à 17h45

Deux jours après leur démonstration face au Brésil (31-16), les Bleus disputent leur seconde rencontre du Mondial de handball 2017 face au Japon. A suivre en direct de Nantes.







Les 7 de départ probables



FRANCE

Gardien: Thierry Omeyer (Paris SG/FRA)

Arrière gauche: Daniel Narcisse (Paris SG/FRA)

Demi-centre: Nikola Karabatic (Paris SG/FRA)

Arrière droit: Valentin Porte (Montpellier/FRA)

Ailier gauche: Michaël Guigou (Montpellier/FRA)

Ailier droit: Luc Abalo (Paris SG/FRA)

Pivot: Luka Karabatic (Paris SG/FRA)

Remplaçants: Vincent Gérard (GB, Montpellier/FRA), Olivier Nyokas (ARG, Nantes/FRA), Nedim Remili (ARD, Paris SG/FRA), Adrien Dipanda (ARD, Saint-Raphaël/FRA), Kentin Mahé (ALG, Flensburg/GER), Cédric Sorhaindo (P, Barcelone/ESP), Ludovic Fabregas (P, Montpellier/FRA), William Accambray (ARG, Paris SG/FRA)

Sélectionneurs: Didier Dinart et Guillaume Gille



JAPON

Gardien: Masatake Kimura (Miyoshi/JPN)

Arrière gauche: Hiroki Shida (Miyoshi/JPN)

Demi-centre: Kento Uegaki (Miyoshi/JPN)

Arrière droit: Shinnosuke Tokuda (Tsukuba/JPN)

Ailier gauche: Rémi Feutrier/Anri Doi (Chambéry/FRA)

Ailier droit: Jin Watanabe (Kariya/JPN)

Pivot: Takashi Kato (Nagoya/JPN)

Remplaçants: Kairi Kochi (ARD, Kariya/JPN), Daichi Komuro (P, Miyoshi/JPN), Goki Koshio (ALG, Haruhi/JPN), Hiroki Motoki (ALD, Miyoshi/JPN), Hiroyasu Tamakawa (P, Kokushikan/JPN), Yuto Agarie (DC, Nagoya), Kohei Narita (ARG, Hiroshima/JPN), Atsushi Mekaru (DC, Puente Genil/ESP), Takayuki Shimuzu (GB, Hiroshima/JPN)

Sélectionneur: Carlos Ortega (ESP)





Deux jours après des débuts fracassants contre le Brésil (31-16), les handballeurs français affrontent les modestes Japonais vendredi (17h45) à Nantes, où ils ont pris leurs quartiers, avec l'ambition de réaliser une nouvelle démonstration dans "leur" Mondial.



Pour les parieurs, la question n'est pas de savoir quelle équipe va gagner, mais plutôt quel sera l'écart que vont creuser les "Experts" face à des Nippons qui ne sont pas en mesure de rivaliser avec ces Bleus-là, impitoyables avec les Auriverde mercredi soir à Paris en guise d'ouverture idéale.



Pour Nikola Karabatic et sa troupe, arrivés par le train jeudi matin à Nantes, la mission consistera à se mettre à l'abri assez vite pour faire tourner et ainsi économiser les tauliers. Cela n'avait pas été tellement possible lors des Jeux de Rio et de l'Euro-2016, où la France a perdu deux de ses trois titres.



L'attraction du groupe japonais reste le Franco-Japonais Rémi Feutrier, alias "Anri Doi", arrivé au handball de haut niveau presque par hasard. Hormis l'ailier gauche de Chambéry et le demi-centre Atsushi Mekaru, qui évolue dans le Championnat d'Espagne (Puente Genil), tous les autres jouent au pays en club.