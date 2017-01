Il reste des places

Il est par ailleurs encore possible d'acheter des billets (à partir de 15 euros) pour les 8es de finale (samedi 21, à 18 heures) et les quarts de finale (mardi 24, à 19 heures) du Championnat du monde de handball. Les deux rencontres sont programmées à Lille, au stade Pierre-Mauroy, susceptible, en configuration handball, d'accueillir 28.000 spectateurs et de battre un record.



Les cinq matchs des Bleus ont fait le plein. L'Allemagne, à Rouen, et l'Espagne, à Metz, déplacent également les foules. Dans les huit salles où se disputeront les rencontres, le taux de remplissage flirte avec les 70 %. Les organisateurs misent sur 500.000 billets vendus pour équilibrer le budget.



