Comment le Mondial de handball équilibre son budget

Avant le coup d'envoi du 25ème Championnat du monde masculin de handball en France (11-29 janvier), éclairage sur le budget de l'événement.

Changer de dimension en termes d'attractivité économique était l'un des objectifs fixé par la Fédération française de handball (FFHB) au Comité d'Organisation avec la tenue du Championnat du monde sur le sol français. L'objectif semble atteint. Conséquence de ses résultats sportifs extraordinaires chez les hommes comme chez les femmes, le handball a le vent en poupe auprès des décideurs économiques. L'arrivée ces derniers mois de nombreux sponsors dans l'univers du handball, tous de premier plan, témoigne de la nouvelle attractivité de ce sport, dont le nombre de licenciés ne cesse de croître (520.000). Néanmoins, les organisateurs du Championnat du monde ont besoin avant tout d'atteindre leur objectif initial de 500.000 places vendues pour la durée de la compétition. Ils pourraient ainsi assouvir leur ambition de battre le record d'affluence pour un match de handball (25.000 spectateurs lors de la finale Russie-Suède du Mondial 1999 au Caire, en Egypte), grâce aux 27.500 places disponibles dans le stade Pierre-Mauroy de Lille, lequel accueille deux huitièmes de finale le 21 janvier et un quart de finale le 24 janvier (celui de la France). C'est à cette condition aussi qu'ils équilibreront leur budget de 30 millions d'euros, soit trois fois plus que pour l'édition 2001, dont le Mondial avait été également organisé sur le sol français.



La billetterie couvre 50 % du budget



Les 15 millions d'euros de recettes attendues de la billetterie constituent 50% du budget total. Ces recettes sont vitales pour le comité, qui ne reçoit que des subsides des droits TV et marketing, de l'ordre de 2 millions d'euros, de la part de la Fédération internationale (IHF), laquelle lui impose ses sponsors et fournisseurs internationaux. Le comité d'organisation ne gère que les sponsors et fournisseurs nationaux, non sans avoir payé au préalable des droits à l'IHF sur ces partenaires locaux. "Nous avons acheté des droits sponsoring à l'IHF pour constituer et commercialiser nous-mêmes, avec notre agence Infront France, des packages attractifs", indique Edouard Donnelly, Directeur Général du Comité d'Organisation et président de l'agence de marketing MKTG. C'est l'une des grandes nouveautés de ce Mondial. Sa gestion a été déléguée par la FFHB à des agences spécialisées dont MKTG, Infront France, Sella Communication et LaFourmi. Autre signe que le handball prend une nouvelle dimension : l'achat des droits TV par beIN Sports (80 millions d'euros payés à l'IHF pour être le diffuseur officiel des Mondiaux masculin et féminin de 2015 à 2018) et l'intérêt porté par TF1. Le Groupe TF1 accordera une large place à la retransmission des rencontres sur les antennes de TF1 et de TMC. En cas de présence de la France en finale, TF1 a prévu un tarif de 135.000 euros pour un spot de 30 secondes le 29 janvier, à 17h30 pour le début de la finale.