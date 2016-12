Les Norvégiennes sacrées

La Norvège a repris le pouvoir sur le handball féminin en remportant l'Euro aux dépens des Pays-Bas dans une finale à suspense, 30 à 29, dimanche à Göteborg (Suède). L'échec des JO de Rio est effacé.

C'est le septième titre continental des Norvégiennes, qui sont aussi championnes du monde, et leur sixième en sept éditions de l'Euro. A Rio, elles s'étaient fait surprendre en demi-finales par les Russes, championnes olympiques, et avaient dû se contenter du bronze, en battant déjà les Pays-Bas.



La Norvège enrichit un palmarès extraordinaire: 2 titres olympiques, 3 mondiaux et 7 européens, et un total de 24 podiums sur 31 possibles depuis les Jeux de Barcelone en 1992 (argent).



Les Pays-Bas confirment qu'ils sont la puissance montante du hand féminin avec ce deuxième podium en trois compétitions internationales, après la finale du Mondial-2015, perdue aussi contre la Norvège.