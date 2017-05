Les Bleus s'imposent face à la Norvège

L'équipe de France de Handball s'est imposée, cet après-midi, face à la Norvège (28-24) pour la 4e journée des qualifications à l'Euro 2018 à Clermont-Ferrand.



Pour la dernière de Thierry Omeyer et Daniel Narcisse avec les Bleus, l'équipe de France de Handball s'est imposée face à la Norvège (28-24). Ce bon résultat permet de voir l'avenir plus tranquillement, avant les matchs face à la Lituanie, à l'extérieur (14 juin) puis la Belgique à Montbéliard (17 juin).



C'était donc un match très important et cette victoire est en grande partie le résultat d'un match extraordinaire du portier de l'équipe de France avec plusieurs arrêts décisifs. À noter que Daniel Narcisse a terminé meilleur marqueur du match avec 8 buts.