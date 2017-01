Handball - News

Après la parenthèse du Mondial, retour à l'affaire des paris

Pas le temps de savourer. A peine sacré champion du monde, Nikola Karabatic est à nouveau rattrapé par l'affaire des paris du match Cesson-Montpellier en 2012. Le verdict en appel sera rendu mercredi.





Dès mercredi, la cour d'appel de Montpellier rendra son verdict concernant les frères Karabatic et leurs 14 co-prévenus dans l'affaire des paris liés à un match présumé truqué en 2012. Rappelons que ces 16 prévenus sont accusés d'être impliqués dans des paris passés à hauteur de plus de 100.000 euros sur le résultat à la mi-temps d'un match disputé et perdu le 12 mai 2012 par Montpellier, où jouaient alors Nikola Karabatic et Luka Karabatic, face au club de Cesson.



Fin novembre 2016, l'avocat général avait requis 40.000 euros d'amende contre les frères Karabatic, soit des peines plus lourdes que celles infligées en première instance à Nikola (10.000 euros d'amende) et Luka (15.000 euros). Une peine d'amende de 40.000 euros a également été requise en appel à l'encontre des deux hommes considérés comme les pivots de l'affaire, le buraliste Nicolas Gillet et le joueur slovène Mladen Bojinovic. Des amendes allant de 10.000 euros avec sursis à 20.000 euros ont été requises pour les 12 autres prévenus, dont les compagnes des frères Karabatic.