Haltérophilie - Fédérations

Jean-Paul Bulgaridhes redevient président

La liste menée par Jean-Paul Bulgaridhes, "Union pour une gouvernance efficace et partagée", a remporté 67,16 % des voix, contre 32,84 % pour celle de Daniel Menoni, "Agir pour l'avenir et pour réussir", a été élu président de la Fédération

française d'haltérophilie et de musculation (FFHM). "Les clubs sont notre priorité, a déclaré le nouvel élu. C'est la cellule de base ! Et maintenant, tous au travail !"



Son prédécesseur, Marc Andrieux, qui ne se représentait pas, a été nommé président

d'honneur. Bulgaridhes avait déjà présidé la FFHM de 2001 à 2013.