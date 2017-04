Gymnastique - Résultats

Mélanie de Jesus dos Santos en bronze

La Française Mélanie de Jesus dos Santos a décroché la médaille de bronze du concours général individuel des Championnats d'Europe de gymnastique artistique, vendredi à à Cluj (Roumanie).

La Britannique Elissa Downie a remporté le concours général individuel des Championnats d'Europe de gymnastique artistique, s'offrant le premier titre continental de sa carrière, vendredi à Cluj (Roumanie). Downie, qui avait dominé les qualifications la veille, s'est imposée avec un total de 55,765 points aux quatre agrès. Elle a devancé la Hongroise Zsofia Kovacs (55,432) et la Française Mélanie de Jesus dos Santos (55,065).



Vice-championne d'Europe au saut et au sol il y a un an, la jeune Britannique (17 ans) sera en lice dans les quatre finales par appareil samedi et dimanche en Roumanie.