Gymnastique - Résultats

Coline Devillard sacrée au saut

La gymnaste française Coline Devillard a été sacrée championne d'Europe au saut, samedi à Cluj (Roumanie), apportant à la France une deuxième médaille dans ce rendez-vous continental.

La gymnaste française Coline Devillard a été sacrée championne d'Europe au saut, samedi à Cluj (Roumanie), apportant à la France une deuxième médaille dans ce rendez-vous continental. La veille, Mélanie de Jesus de Santos (17 ans) avait obtenu la médaille de bronze au concours général.



Le précédent titre européen pour la gymnastique française datait de 2013, avec Samir Aït Saïd aux anneaux. Pour la gym féminine, il faut remonter à 2005 pour trouver trace d'or européen : les Françaises avaient alors remporté trois finales, celles du concours général, des barres asymétriques et du sol.



A Cluj, Devillard dispute à seize ans ses premiers Championnats d'Europe. Avec un score de 14,466 points après deux très bons sauts, elle a devancé la Britannique Elissa Downie (14,350), médaillée d'or au concours général vendredi et vice-championne d'Europe sortante au saut, et la Hongroise Boglarka Devai (14,316).