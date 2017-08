Thomas décroche sa plus belle victoire

L'Américain Justin Thomas remporte le Championnat PGA (USPGA), son premier majeur. L'Américain a devancé un trio composé de l'Italien Francesco Molinari, de son compatriote Patrick Reed et du Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Le Championnat PGA, qui sourit rarement aux favoris et a couronné un néophyte dans les Majeurs à chaque édition depuis 2008, est resté fidèle à sa légende. C'est le premier titre majeur pour le 14e joueur mondial. Sur le parcours de Quail Hollow en Caroline du Nord, Justin Thomas s'est imposé grâce notamment à deux birdies aux trous 13 et 17 pour un total de 276, soit huit sous le par.



"Je ne ressentais pas de la frustration, mais de la jalousie. Il n'y a de pas raison de la cacher", a réagi Thomas après son sacre, en se rappelant des trois succès de son ami Jordan Spieth (28e dimanche) dans les Majeurs. "Il n'y a que quatre vainqueurs par an et en faire partie est vraiment quelque chose de cool", a ajouté Thomas, qui a terminé avec un total de 276, alors qu'il était seulement 4e à l'entame du dernier tour, à deux coups de son compatriote Kevin Kisner, en tête depuis vendredi. Mais Thomas a surpris tout le monde, à commencer par Kisner, mais surtout Hideki Matsuyama, alors 2e à un coup et qui espère devenir le premier Japonais à enlever un titre majeur sur la lancée de sa belle victoire au Bridgestone Invitational, il y a une semaine.



En rendant une dernière carte de 68, pour un total de 8 sous le par, il a donc devancé de deux coups un trio composé de son compatriote Patrick Reed, du Sud-Africain Louis Oosthuizen et de l'Italien Francesco Molinari. "Je savais que j'avais le jeu pour gagner, mais qu'il fallait être patient pour le mettre en place", a encore commenté Thomas.



Hideki Matsuyama, N.3 mondial, avait pris les devants à mi-parcours, mais avec cinq bogeys sur les neuf derniers trous, il a finalement reculé à la cinquième place (279), à égalité avec l'Américain Rickie Fowler.



Spieth, vainqueur du dernier British Open et N.2 mondial, a déçu et n'a pas réussi à battre le record de précocité de Tiger Woods, auteur d'un Grand Chelem en carrière, appelé la "Tiger Chelem" par les spécialistes, à l'âge de 24 ans et six mois. Couronné au Masters et à l'US Open 2015 avant son triomphe au British Open le mois dernier, est âgé de 24 ans et 17 jours dimanche...



Classement

1. Justin Thomas (USA) 276 (73-66-69-68)

2. Francesco Molinari (ITA) 278 (73-64-74-67)

. Patrick Reed (USA) 278 (69-73-69-67)

. Louis Oosthuizen (RSA) 278 (70-67-71-70)

5. Rickie Fowler (USA) 279 (69-70-73-67)

. Hideki Matsuyama (JPN) 279 (70-64-73-72)

7. Graham DeLaet (CAN) 280 (70-73-68-69)

. Kevin Kisner (USA) 280 (67-67-72-74)

9. Jordan Smith (ENG) 283 (70-75-70-68)

. Matt Kuchar (USA) 283 (71-74-70-68)

. Jason Day (AUS) 283 (70-66-77-70)

. Chris Stroud (USA) 283 (68-68-71-76)

13. Dustin Johnson (USA) 284 (70-74-73-67)

. Marc Leishman (AUS) 284 (75-71-71-67)

. Brooks Koepka (USA) 284 (68-73-74-69)

. Ryan Moore (USA) 284 (71-71-73-69)

. Brian Harman (USA) 284 (69-75-71-69)

. James Hahn (USA) 284 (73-70-71-70)

. Henrik Stenson (SWE) 284 (74-70-70-70)

. Paul Casey (ENG) 284 (69-70-74-71)

. Scott Brown (USA) 284 (73-68-70-73)

22. Rory McIlroy (NIR) 285 (72-72-73-68)

. Ian Poulter (ENG) 285 (74-71-71-69)

. Robert Streb (USA) 285 (74-70-70-71)

. Chez Reavie (USA) 285 (72-70-70-73)

. Gary Woodland (USA) 285 (68-74-69-74)

. Grayson Murray (USA) 285 (68-73-69-75)

28. Jordan Spieth (USA) 286 (72-73-71-70)

. Pat Perez (USA) 286 (70-76-69-71)

. Richard Sterne (RSA) 286 (73-72-70-71)

. An Byeong-hun (KOR) 286 (71-69-74-72)

. J.B. Holmes (USA) 286 (74-73-67-72)

33. Webb Simpson (USA) 287 (76-70-72-69)

. Keegan Bradley (USA) 287 (74-70-73-70)

. Lucas Glover (USA) 287 (75-70-72-70)

. Sean O'Hair (USA) 287 (71-75-70-71)

. Chris Wood (ENG) 287 (72-72-70-73)