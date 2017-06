Brian Harman seul en tête

L'Américain Brian Harman a pris seul les commandes de l'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, lors du 3e tour disputé samedi à Erin (Wisconsin), près de Milwaukee. Harman, en quête à 30 ans de son premier titre majeur, a rallié le club-house avec un score de 204 (-12). Le 50e mondial, vainqueur de deux titres PGA dans sa carrière, dispose d'un coup d'avance sur un trio formé de ses compatriotes Justin Thomas et Brooks Koepka, et de l'Anglais Tommy Fleetwood (205). Rappelons que les principaux favoris ont mordu la poussière dès le 2e tour vendredi: le tenant du titre et N.1 mondial, l'Américain Dustin Johnson, n'a pas passé le cut, tout comme ses dauphins au classement mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Australien Jason Day.

1. Brian Harman (USA) 204 (67-70-67)

2. Tommy Fleetwood (ENG) 205 (67-70-68)

. Justin Thomas (USA) 205 (73-69-63)

. Brooks Koepka (USA) 205 (67-70-68)

5. Rickie Fowler (USA) 206 (65-73-68)

6. Kim Si-woo (KOR) 207 (69-70-68)

7. Patrick Reed (USA 208 (68-75-65)

. Russell Henley (USA) 208 (71-70-67)

. Charley Hoffman (USA) 208 (70-70-68)

10. Bill Haas (USA) 209 (72-68-69)

. Brendan Steele (USA) 209 (71-69-69)

. Brandt Snedeker (USA) 209 (70-69-70)

. Xander Schauffele (USA) 209 (66-73-70)

14. Bernd Wiesberger (AUT) 210 (69-72-69)

. Hideki Matsuyama (JPN) 210 (74-65-71)

. J.B. Holmes (USA) 210 (69-69-72)

17. Louis Oosthuizen (RSA) 212 (74-70-68)

. Eddie Pepperell (ENG) 212 (72-71-69)

. Chez Reavie (USA) 212 (75-65-72)

. Sergio Garcia (ESP) 212 (70-71-71)

. Paul Casey (ENG) 212 (66-71-75)

. Jamie Lovemark (USA) 212 (69-69-73)

. Cameron Champ (USA) 212 (70-69-73)