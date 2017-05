Oosthuizen et Stanley se partagent la tête

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l'Américain Kyle Stanley se partagent la tête du Players Championship, après le 2e tour disputé vendredi à Ponte Vedra Beach.

Le "Players" est l'une des épreuves les plus importantes et les plus

richement dotées au calendrier. Il est considéré comme l'officieux cinquième tournoi du Grand Chelem de l'année. Louis Oosthuizen et Kyle Stanley ont rendu chacun une carte de 66, soit six coups sous le par, pour un total de 135 (-9) et affichent deux coups d'avance sur l'Américain J.B. Holmes (137).



Le vétéran fidjien Vijay Singh occupe à 54 ans la 4e place (138), avec un coup d'avance sur un groupe de quatre joueurs comprenant l'Anglais Ian Poulter (139), et avec deux coups d'avance sur six autres joueurs, dont l'Espagnol Jon Rahm (140).



Le Canadien Mackenzie Hughes et l'Américain William McGirt, leaders après le 1er tour, ont plongé à la 23e place (142), ex aequo avec le tenant du titre, l'Australien Jason Day. Il faut descendre à la 43e place pour trouver le N.1 mondial, l'Américain Dustin Johnson et le Nord-Irlandais Rory McIlroy (144), à neuf coups de la tête. L'ancien N.1 mondial, l'Américain Jordan Spieth, n'a pas obtenu son billet pour la deuxième partie de la compétition avec un score de 146.