Dustin Johnson réalise le grand chelem WGC

Le N.1 mondial Dustin Johnson a remporté son troisième tournoi consécutif en s'adjugeant le Championnat du monde de match-play (WGC), dimanche à Austin (Texas).

L'Américain Dustin Johnson a battu en finale l'Espagnol Jon Rahm, 25e mondial (1 up). Il compte désormais à son palmarès 14 titres, dont trois conquis en 2017 après le Genesis Open en février et le premier tournoi du Championnat du monde (WGC) disputé le mois dernier au Mexique.



Johnson, 32 ans, est le premier joueur à avoir remporté chacun des quatre tournois WGC, les plus importants après ceux du Grand Chelem.