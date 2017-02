Rumford a le dernier mot

L'Australien Brett Rumford a remporté dimanche l'Open de Perth, disputé lors de sa dernière journée sur six trous en match-play, un format jamais-vu dans l'histoire du circuit européen (EPGA). Pour épicer ses tournois et capter une nouvelle audience, les organisateurs de l'EPGA se sont inspirés de la Ryder Cup. A Perth, après les 54 trous joués de jeudi à samedi en stroke-play en format classique, les 24 premiers se sont affrontés en duel le dimanche sur six trous. La formule finale en match-play a couronné le meilleur sur les trois premiers jours: Rumford était en tête depuis jeudi. Sur les greens de sa ville natale, il a battu en finale le jeune prodige thaïlandais Phachara Khongwatmai, 17 ans, avec deux coups d'avance à un trou de la fin.



A 39 ans, Rumsford renoue avec la victoire après quatre ans de disette et un titre à l'Open de Chine. "J'ai passé une année difficile. C'était six mois épuisants, mais je suis de retour."



Résultats

Finale

Brett Rumford (AUS) bat Phachara Khongwatmai (THA) 2 et 1



Demi-finales

Brett Rumford (AUS) bat Adam Bland (AUS) 1 up

Phachara Khongwatmai (THA) bat Jason Scrivener (AUS) 3 et 1



Quarts de finale

Steven Jeffress (AUS) bat Jason Scrivener (AUS) au 2e trou des play-offs

Phachara Khongwatmai (THA) bat Matthew Millar (AUS) 2 et 1

Adam Bland (AUS) bat Louis Oosthuizen (RSA) au 3e trou des play-offs

Brett Rumford (AUS) bat Wade Ormsby (AUS) au 2e trou des play-offs