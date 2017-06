Otagui et Uihlein en tête, Willett éliminé

L'Américain Peter Uihlein et l'Espagnol Adrian Otaegui ont pris la tête de l'Open de France de golf après le 2e tour vendredi sur le parcours de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Anglais Danny Willett, vainqueur du Masters d'Augusta, ayant été éliminé au "cut". Otaegui et Uihlein, avec un total de 134, soit huit sous le par, comptaient un coup d'avance sur l'Anglais Tommy Fleetwood et le Suédois Alexander Björk. Willett, en rendant une carte de 73 après un 72 initial, a été éliminé au "cut" fixé à 143, tout comme le Nord-Irlandais Graeme McDowell, couronné à l'US Open 2010 (un total de 145 comme Willett). Enfin, l'Allemand Martin Kaymer, vainqueur de deux tournois majeurs, s'en tire mieux en se classant 49e, à huit coups du duo de tête.