Levy s'impose à Pékin

Le Français Alexander Levy a remporté dimanche au premier trou de play-off l'Open de Chine comptant pour le circuit EPGA, signant à 26 ans son 2e succès dans ce tournoi, le 4e sur le circuit européen.

Le vainqueur 2014 a commencé son dernier tour avec un retard de sept coups sur le leader de la veille. Mais à la faveur d'un birdie sur le dernier trou, il place la tête au club house à -17 avec un score de 67 et a ainsi mis la pression sur le Sud-Africain Dylan Frittelli qui avait débuté ce dernier tour en tête avec 7 coups d'avance sur Levy mais n'a pu faire mieux que +2 au quatrième tour. Le Sud-Africain envoyait son deuxième coups dans les tribunes et ne pu faire mieux que le par synonyme de play-off.



Les deux joueurs de retour au départ du 18 ont fait face différemment à la pression. Alexander Levy trouvait la piste tandis que Frittelli en voyait son drive dans le bunker de droite, mais finalement les deux hommes se retrouvait avec un putt pour birdie. Le Sud-Africain ratait le sien et Levy rentrait près de 5 mètres.



Le Français a ainsi signé son 4e succès sur le circuit EPGA après donc ce même Open de Chine en 2014, le Portugal Masters en 2014 et l'Open européen en 2016. Il devient le premier jouer à remporter deux fois le Volvo China Open.