Dylan Frittelli remporte l'Open d'Autriche

Le Sud-Africain Dylan Frittelli a remporté son premier tournoi du circuit européen EPGA en s'imposant à l'Open d'Autriche, dimanche, après le 4e et dernier tour sur le parcours d'Atzenbrugg, près de Vienne. En rendant une dernière carte de 67 pour un total de 276, soit 12 sous le par, Frittelli, âgé de 27 ans et partenaire de jeu de l'Américain Jordan Spieth pendant leurs années universitaires, a devancé d'un coup un trio formé de l'Anglais David Horsey, du Finlandais Mikko Korhonen et de son compatriote Jbe Kruger.

Classement final (par 72):

1. Dylan Frittelli (RSA) 276 (70-71-68-67)

2. David Horsey (ENG) 277 (75-64-73-65)

. Mikko Korhonen (FIN) 277 (71-73-66-67)

. Jbe Kruger (RSA) 277 (69-73-68-67)

5. Richard McEvoy (ENG) 278 (72-71-67-68)

6. Johan Carlsson (SWE) 279 (67-71-71-70)

7. Lucas Bjerregaard (DEN) 281 (70-72-70-69)

. Joost Luiten (NED) 281 (73-72-70-66)

. Sepp Straka (AUT) 281 (69-70-70-72)

10. Felipe Aguilar (CHI) 282 (65-70-72-75)

. Nino Bertasio (ITA) 282 (70-72-73-67)

. Ricardo González (ARG) 282 (69-72-72-69)

. Matt Wallace (ENG) 282 (71-73-69-69)

. Wu Ashun (CHN) 282 (70-75-69-68)