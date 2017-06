Paul Waring premier leader

L'Anglais Paul Waring a pris la tête de l'Open de France en rendant une carte de 64, sept coups sous le par, au premier tour.

Auteur de sept birdies, Waring s'est octroyé une avance de deux coups sur ses trois poursuivants immédiats: le Belge Thomas Pieters, le Suédois Alexander Björk, et un autre Anglais, Nathan Kimsey.



Le 279e mondial réalise cette année sa meilleure saison, avec une deuxième place à l'Open de Johannesburg, qui lui a permis de se qualifier pour le prochain British Open, et une troisième place au trophée Hassan II.



Alexander Levy, qui redoutait autant la pression qu'il allait ressentir devant le public français que le parcours de l'Albatros qu'il trouve particulièrement difficile, s'est quelque peu rassuré. Le Français le mieux classé actuellement (77e mondial) s'est mis dans de bonnes conditions au trou N.3 avec un "chip-in" réussi depuis la limite extérieure du green. "Sur le N.16, j'ai eu de la chance, ma balle a atterri à dix centimètres de l'eau et ensuite j'ai réussi mon putt", a-t-il ensuite expliqué. Très affuté, le golfeur de 26 ans est dans une position idéale pour espérer bien figurer pour la première fois à l'Open de France, et pourquoi pas succéder au palmarès à Thomas Levet, dernier Français à s'être imposé, en 2011. 15e, il a rendu un 69 au premier tour, soit deux coups au-dessous du par, comme le Suédois Alex Noren ou le Nord-Irlandais Graeme McDowell, vainqueur en 2013 et 2014.



Julien Quesne et Mike Lorenzo-Vera ont signé le par alors que Victor Dubuisson a terminé un coup au dessus (+1). Grégory Havret (+2), Romain Langasque (+2), Joël Stalter (+3), Romain Wattel (+4) et Raphaël Jacquelin (+4) devront s'employer pour passer le cut vendredi. C'est un autre espoir du golf hexagonal un peu perdu de vue, Adrien Saddier, 274e mondial, qui a le mieux tiré son tee du jeu, avec un score de 68, (-3, 8e place provisoire). Passé pro il y a tout juste quatre ans, le Haut-Savoyard est sur une excellente dynamique puisqu'il vient de terminer à la deuxième place d'un tournoi Challenge au Danemark.



Classement

1. Paul Waring (ENG) 64

2. Alexander Björk (SWE) 66

. Nathan Kimsey (ENG) 66

. Thomas Pieters (BEL) 66

5. Tommy Fleetwood (ENG) 67

. Florian Fritsch (GER) 67

. Peter Uihlein (USA) 67

8. Kristoffer Broberg (SWE) 68

. George Coetzee (RSA) 68

. Rikard Karlberg (SWE) 68

. Pablo Larrazábal (ESP) 68

. Adrián Otaegui (ESP) 68

. Adrien Saddier (FRA) 68

. Andy Sullivan (ENG) 68

15. Clément Berardo (FRA) 69

. Martin Kaymer (GER) 69

. Alexander Levy (FRA) 69

. Graeme McDowell (NIR) 69

. Gary Stal (FRA) 69