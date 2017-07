Björk et Uihlein en tête

Le Suédois Alexander Björk et l'Américain Peter Uihlein occupent la tête de l'Open de France après le 3e tour disputé samedi au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec un total de 205, soit 8 sous le par, Björk, qui fait ses débuts sur le Tour européen cette année, et Uihlein, qui a remporté un titre sur ce circuit, comptent un coup d'avance sur le Belge Thomas Pieters, et deux Anglais, Andy Sullivan et Tommy Fleetwood. De son côté, l'Allemand Martin Kaymer, deux victoires en Grand Chelem au palmarès, a fait naufrage après un 77 indigne de son talent, pour un total de 219 et une 66e place.