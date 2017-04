Sergio Garcia remporte le Masters d'Augusta

Sergio Garcia a remporté, dimanche soir à Augusta, le Masters 2017 face à l'Anglais Justin Rose. C'est le premier titre du Grand Chelem en 74 tentatives pour l'Espagnol de 37 ans.

Sergio Garcia a signé ce dimanche, le succès le plus important de sa carrière à Augusta. Les deux joueurs étaient à égalité après 72 trous joués à 9 sous le par total mais Garcia a signé un magnifique birdie en barrage face à l'Anglais Justin Rose. C'est le premier titre du Grand Chelem pour l'Espagnol qui était abonné aux places d'honneur depuis plusieurs années en terminant quatre fois 2e dans les tournois du Grand Chelem. Avec 10 titres PGA dans son palmarès, il devient le troisième espagnol vainqueur du premier tournoi Grand Chelem de l'année avec Severiano Ballesteros (1980, 1983) et Jose Maria Olazabal (1994, 1999).



"Cela a été long pour en arriver là"



Les deux joueurs se sont livrés dans une bataille intense sur le mythique parcours d'Augusta ce dimanche. Face à Justin Rose, Garcia a beaucoup mieux débuté la partie, mais le champion olympique de Rio est très vite revenu à hauteur en enchaînant trois birdies. Il faut dire que l'Anglais connaissait parfaitement le parcours et avait déjà terminé deuxième en 2015, lors des trous N.10 et 11, Garcia était proche de lâcher et envoyait même ses drives dans les arbres. Après quelques trous, l'Espagnol revenait enfin dans la course avec un eagle lors du trou N.15 qui lui permet de rejoindre Rose. C'est ensuite lors du premier tour de barrage que le n°11 mondial fera la différence et remporte ce tournoi mythique dans le monde du golf. "Cela a été long pour en arriver là, je savais que je jouais bien mais je ne me suis jamais senti aussi calme que ce dimanche lors d'un 4e tour d'un Grand Chelem", a affirmé Sergio Garcia qui a reçu la célèbre veste verte remise à chaque vainqueur du Masters.



Sergio Garcia se pare de la veste verte



The Masters - Sergio Garcia se pare de la veste... par Omnisport-fr



NICOLAS PELLETIER



Le classement final du Masters 2017:

1. Sergio Garcia (ESP) 279 (71-69-70-69) -- Vainqueur en

barrage

2. Justin Rose (ENG) 279 (71-72-67-69)

3. Charl Schwartzel (RSA) 282 (74-72-68-68)

4. Matt Kuchar (USA) 283 (72-73-71-67)

5. Thomas Pieters (BEL) 283 (72-68-75-68)

6. Paul Casey (ENG) 284 (72-75-69-68)

7. Kevin Chappell (USA) 285 (71-76-70-68)

8. Rory McIlroy (NIR) 285 (72-73-71-69)

9. Adam Scott (AUS) 286 (75-69-69-73)

10. Ryan Moore (USA) 286 (74-69-69-74)