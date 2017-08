Golf - News

Laura Davies invitée sur le Senior Tour

Laura Davies va entrer dans l'histoire en devenant la première femme à jouer sur le European Senior Tour, le circuit réservé aux joueurs âgés de plus de 50 ans, lorsqu'elle se présentera au départ du Shipco Masters 2018 (30 mai-3 juin), organisé au Danemark.



Davies, qui est passée pro en... 1985, a été invitée par les organisateurs, qui l'ont décrit comme "une héroïne du golf". Ils comptent sur sa présence pour "attirer un plus large public", a expliqué David MacLaren, patron de l'European Tour.



"Ma carrière s'est déroulée en même temps que certains joueurs qui seront présents sur le Senior Tour, donc, j'ai hâte de me frotter à eux", a confié Davies, 53 ans, qui a remporté l'US Open en 1987, le Championnat LPGA en 1994 et 1996 ainsi que le Maurier Classic, alors une étape du Grand Chelem, en 1996.