Jordan Spieth éliminé

Dustin Johnson, le N.1 mondial, termine la phase de poules du Championnat du monde de match-play avec trois victoires vendredi à Austin, tandis que Jordan Spieth a été éliminé.

Après l'élimination du Nord-Irlandais Rory McIlroy dès la 2e journée, un autre N.1 mondial, Jordan Spieth, s'est arrêté dès la phase de poules: le Texan a dû se contenter d'un nul contre son compatriote Ryan Moore, ce qui a offert la qualification au Japonais Hideto Tanihara.



Dustin Johnson a assommé d'entrée Jimmy Walker en remportant six de sept premiers trous de leur duel. Le vainqueur de l'US Open 2016 s'est imposé sur le score sans appel de 5 et 3 et a terminé à la première place du groupe 1. Il affrontera en 8e de finale samedi son compatriote Zach Johnson.



Phil Mickelson a lui-aussi terminé la phase de poules avec une troisième victoire en autant de matches, face à J.B. Holmes (6 et 5). Pour sa première participation aux 8e de finale depuis 2004, Mickelson sera opposé à l'Australien Marc Leishman qui a terminé à la première place du groupe 3 où figurait le tenant du titre, l'Australien Jason Day avant son abandon pour être au chevet de sa mère, gravement malade.



Le programme des 8e de finale

Kevin Na (USA) - Bill Haas (USA)

Marc Leishman (AUS) - Phil Mickelson (USA)

Jon Rahm (ESP) - Charles Howell (USA)

Soren Kjeldsen (DEN) - William McGirt (USA)

Hideto Tanihara (JPN) - Paul Casey (ENG)

Ross Fisher (ENG) - Bubba Watson (USA)

Alex Noren (SWE) - Brooks Koepka (USA)

Dustin Johnson (USA) - Zach Johnson (USA)