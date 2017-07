Spieth arrache le British Open

L'Américain Jordan Spieth a remporté son premier British Open et le troisième titre du Grand Chelem de sa carrière en surclassant son compatriote Matt Kuchar dans les derniers trous, dimanche, à Southport, où le Chinois Li Haotong, 21 ans, a impressionné.

Kuchar, âgé de 39 ans et dont le meilleur résultat en Grand Chelem était une 3e place au Masters en 2012, croyait tenir enfin son "Graal" lorsqu'il prenait un coup d'avance sur Spieth au 13e trou. Mais le vainqueur du Masters et de l'US Open 2015 était bien loin de l'agonie. Et pour bien montrer que c'était bien lui le "patron", il a tout simplement aligné birdie-eagle-birdie-birdie du 14e au 17e trou, le tout après avoir fait bogey (+1) au 13! Finalement, Spieth a conservé ses trois coups d'avance de la veille sur Kuchar qui, après un très bon aller (34), était revenu à égalité.