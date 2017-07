Les Américains aux commandes

Ce n'est plus le British Open, mais l'US Open ! Trois Américains occupent la tête. Jordan Spieth, Brooks Koepka et Matt Kuchar ont pris la tête en rendant une carte de 65, soit 5 sous le par, au premier tour. Au total, ils sont cinq Américains sur les onze premiers au classement.

Brooks Koepka, récent vainqueur de l'US Open, a été très efficace sur les greens. Il ne lui a fallu que 21 putts pour établir son score, soit le plus faible total depuis 2008 au British Open. Jordan Spieth, qui a déjà remporté le Masters et l'US Open, n'a jamais fait mieux que 4e pour l'instant à l'Open britannique. Quant à Matt Kuchar, son meilleur résultat au British Open est une 9e place en 2012.



Depuis 1995, 13 éditions du British Open sur 22 sont revenues à un golfeur américain.



Derrière les trois Américains, l'Anglais Paul Casey et le Sud-Africain Charl Schwartzel sont à un coup (-4 sous le par). Le tenant du titre, le Suédois Henrik Stenson, a rendu une carte de 69 (-1), et occupe le 26e rang ex-aequo. Le numéro un mondial, l'Américain Dustin Johnson, est en retrait avec un score de 71 (+1).



Du côté des trois Français en lice, c'est Alexander Lévy qui s'en est sorti le mieux, le Varois rendant une carte de 71 (+1). Pour leur première apparition dans un Majeur, Matthieu Pavon et Mike Lorenvo-Vera sont respectivement pointés à neuf et dix coups des leaders, et devront redresser la barre vendredi pour espérer passer le cut.