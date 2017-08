Lewis Hamilton et Rihanna à la Barbade

Lewis Hamilton a fait une apparition au Festival Crop Over à la Barbade tout comme la chanteuse Rihanna. Il s'agit d'une grande fête un peu comme le carnaval de Rio au Brésil avec de la musique, des déguisements et une parade.



Rihanna originaire de l'île est devenu l'ambassadrice de l'événement après y avoir participer en 2011, 2013, 2015 et 2017.



Ce grand événement attire souvent les plus grandes célébrités. Hamilton qui est actuellement en pause avec la Formule 1, n'a donc pas hésité à y participer. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois puisqu'il y a déjà fait quelques apparitions dans le passé.