Présentation du ePrix ce samedi à Paris

Pour la deuxième fois de l'histoire, le Championnat du monde de Formule E s'installe à Paris, ce samedi 16h00. Des monoplaces 100% électriques qui vont devoir animer les 10 000 personnes qui seront au rendez-vous autour des Invalides. Présentation.

Le parcours









La course est organisée dans les rues de Paris avec un beau circuit à 14 virages de 1,93km.



L'autonomie des voitures est actuellement d'environ 25 minutes, pour les GP, deux voitures sont présentes dans les stands pour les pilotes, qui doivent changer de monoplace lorsque l'autonomie arrive à la fin.



Le Fan Boost est utilisé en Formule E, c'est à dire que le public doit voter sur Internet pour son pilote préféré. Les trois premiers bénéficient d'un surplus d'énergie de 40 chevaux pour la seconde partie de la course. Un avantage important qui permet de fidéliser le spectateur.









Before the #ParisePrix, the #ZE16 and the #ZOEeSport concept electrified the streets of #Paris! Get prepared for Saturday! ⚡️ 👊 pic.twitter.com/VnrYaUlXIP